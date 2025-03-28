А народный календарь предлагает отпраздновать Александров день (Лесное ухоженье), когда с особым уважением относятся к лесу и природе вообще.
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А народный календарь предлагает отпраздновать Александров день (Лесное ухоженье), когда с особым уважением относятся к лесу и природе вообще.