В Сафонове приостановили план по созданию мусоросортировочного комплекса

В Смоленской области поставлен на паузу вопрос создания нового полигона ТБО Министерство природных ресурсов и экологии Смоленской области в ответ на многочисленные обращения жителей Сафоновского округа в социальных сетях заявила, что на данный момент планы по созданию полигона для захоронения твердых бытовых отходов приостановлены.