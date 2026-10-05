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Газета.ру

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ТАСС: экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам по делу о взятках

ТАСС: экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам по делу о взятках

Мещанский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о получении взяток на сумму 248 млн рублей.

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