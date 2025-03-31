Нижегородским школьникам расскажут о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников

Нижегородским школьникам в рамках нового сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» расскажут о том, как защитить себя и близких — представителей старшего поколения от интернет-мошенников.
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