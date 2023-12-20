Депутаты из Смоленска посетили в зоне спецоперации гвардейскую зенитную ракетную бригаду

Указом президента России смоленским зенитчикам присвоено звание гвардейской Смоленские депутаты навестили находящихся «за ленточкой» бойцов из 49-й зенитной ракетной бригады, которая получила звание «гвардейская».
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