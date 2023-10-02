Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Киевский режим совсем обнаглел

Киевский режим совсем обнаглел

Мало украинским властям того, что западные страны оказывают беспрецедентную военную поддержку. Теперь их требования стали совсем уж за рамками адекватности.

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