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Аргументы и Факты

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На границе Белоруссии с Латвией полностью прекратили движение

На границе Белоруссии с Латвией полностью прекратили движение

По информации государственного таможенного комитета Белоруссии, движение через белорусско-латвийскую границу было полностью остановлено и до настоящего момента не возобновлено — такое решение приняла латвийская сторона.

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