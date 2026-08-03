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Англия, Болгария и Украина сообщили Тегерану о неучастии в операции США

Представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи сообщил, что Болгария, Великобритания и Украина уведомили Тегеран о своем нежелании участвовать в новой военной операции Соединенных Штатов против Ирана.

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