Англия, Болгария и Украина сообщили Тегерану о неучастии в операции США

Представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи сообщил, что Болгария, Великобритания и Украина уведомили Тегеран о своем нежелании участвовать в новой военной операции Соединенных Штатов против Ирана.
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