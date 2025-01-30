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62ИНФО | Новости Рязани

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"Утопает в крысах": на улицах Рязани резвятся грызуны

"Утопает в крысах": на улицах Рязани резвятся грызуны

"Рязань утопает в крысах, где это видано - гулять детям на пару с крысами", - пишет автор поста. На снятых им кадрах видно, что крысы бегают вокруг контейнерной площадки, несколько грызунов резвятся вокруг пня старого дерева.

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