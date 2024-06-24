Главное о терактах в Дагестане: режим КТО, бандиты уничтожены, есть жертвы

Власти ввели режим контртеррористической операции после серии нападений в Дагестане. Вооруженные группы совершили нападения на здания церквей и синагог, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте.
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