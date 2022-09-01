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WP: Украина, несмотря на заявления о контрнаступлении, вероятно, не сможет в 2022-м и 2023-м вернуть территории, подконтрольные РФ

WP: Украина, несмотря на заявления о контрнаступлении, вероятно, не сможет в 2022-м и 2023-м вернуть территории, подконтрольные РФ

Украина, несмотря на заявления о контрнаступлении, вероятно, не сможет в 2022-м и 2023 годах вернуть территории, которые в настоящий момент подконтрольны Российской Федерации.

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