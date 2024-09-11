Встроенная графика AMD Ryzen AI 300 получила генератор кадров AFMF2 и технологию VGM — F...

Встроенная графика AMD Ryzen AI 300 получила генератор кадров AFMF2 и технологию VGM — FPS подскочил до 70 %Компания AMD выпустила предварительную версию графического драйвера, в который реализована поддержка технологи генерации кадров AMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF2) для встроенной графики RDNA 3.
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