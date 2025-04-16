Владислав Третьяк: рекорд Овечкина в НХЛ будет держаться минимум 20 лет

На данный момент на счету хоккеиста 896 шайб Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что рекорд Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ останется недостижимым как минимум на протяжении двух десятилетий.
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