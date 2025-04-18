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  • Leonid Butorin
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Bloomberg: Как рубль стал самой доходной валютой на фоне глобальных торговых напряжений

Bloomberg: Как рубль стал самой доходной валютой на фоне глобальных торговых напряжений

Bloomberg: Как рубль стал самой доходной валютой на фоне глобальных торговых напряжений Ирэн ОрлонскаяСогласно информации Bloomberg, рубль занял позицию самой доходной валюты в мире, что произошло на фоне торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом.

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