Bloomberg: Как рубль стал самой доходной валютой на фоне глобальных торговых напряжений Ирэн ОрлонскаяСогласно информации Bloomberg, рубль занял позицию самой доходной валюты в мире, что произошло на фоне торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом.