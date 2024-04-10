Пользователи Apple Vision Pro пожаловались на синяки под глазами, боли в шее и голов...

Пользователи Apple Vision Pro пожаловались на синяки под глазами, боли в шее и головные болиНекоторые пользователи гарнитуры Apple Vision Pro первого поколения столкнулись с проблемами со здоровьем: от головных болей и болей в шее до тёмных кругов под глазами.
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