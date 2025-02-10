Губернатор ЯНАО: рассматриваем площадь Победы в Салехарде для установки стелы

В столице Ямала к юбилею озеленят площадь Победы и завершат ремонт в спортзале для спасателей. Об этом рассказал в соцсетях Дмитрий Артюхов после традиционной инспекции на объектах, которую он проводит с главой Салехарда Алексеем Титовским.