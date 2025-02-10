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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Губернатор ЯНАО: рассматриваем площадь Победы в Салехарде для установки стелы

Губернатор ЯНАО: рассматриваем площадь Победы в Салехарде для установки стелы

В столице Ямала к юбилею озеленят площадь Победы и завершат ремонт в спортзале для спасателей. Об этом рассказал в соцсетях Дмитрий Артюхов после традиционной инспекции на объектах, которую он проводит с главой Салехарда Алексеем Титовским.

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