Губернатор ЯНАО: рассматриваем площадь Победы в Салехарде для установки стелы

В столице Ямала к юбилею озеленят площадь Победы и завершат ремонт в спортзале для спасателей. Об этом рассказал в соцсетях Дмитрий Артюхов после традиционной инспекции на объектах, которую он проводит с главой Салехарда Алексеем Титовским.
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