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«Зенит» мог и в полноги выиграть, но команда Семака выложилась на полную. «Локомотив»? Создалось впечатление, что именно железнодорожники играют в ФНЛ», - Бубнов

«Зенит» мог и в полноги выиграть, но команда Семака выложилась на полную. «Локомотив»? Создалось впечатление, что именно железнодорожники играют в ФНЛ», - Бубнов

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал кубковые матчи с участием «Зенита» и «Локомотива».

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