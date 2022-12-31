БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 31.12.2022 вечер

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 31.12.2022 вечер

Полиция и СБУ в Одессе ищут горожан, принесших цветы к снесенному памятнику Екатерине II Украинская национальная полиция и сотрудники спецслужб (СБУ) заняты поисками тех одесситов, которые сегодня принесли к месту сноса памятника Екатерине II цветы.

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