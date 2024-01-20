Горячий список мира: Страны, куда русским лучше не соваться

Ирина52

Насчет Прибалтики - стопроцентная ложь.Для начала НИКАКОЙ АННЕКСИИ НЕ БЫЛО. В 1940 по результатам выборов победившая партия реализовала свою предвыборную программу: присоединение к СССР. Это соответствовало законам того времени. И пока США не заменило местные элиты профашиствующими выходцами из эмигрантов США и Канады, русофобии в той же Латвии не было. Я сама родилась и выросла в Латвии,знаю, о чем говорю. Репрессии касались только тех, кто якшался с фашистами. Депортация была нужна для очистки лесов от "зеленых братьев" - аналогов укрофашистов - бандеровцев. И несколько десятилетий никто никого не притеснял. Те же латыши имели кучу привилегий по сравнению с горожанами (по преимуществу русскими, белорусами или поляками). Но путем манипуляций с массовым сознанием методами, разработанными в США, часть прибалтов сумели направить на горожан, переименовав поселенцев в мигрантов, чтобы обосновать лишение прав русскоязычных граждан. Это результат реставрации фашизма под эгидой "демократической" Америки. Прибалтам внушают иллюзии, что если выгнать горожан и захватить на халяву все, что НАШИМИ, славянскими, предками построено за последнюю 1000 лет, то наступит рай земной. Дескать, раз немцы сами ушли из городов в 1939, то осталось выгнать русских... Но подобные иллюзии дорого обходятся...