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Театр абсурда

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Горячий список мира: Страны, куда русским лучше не соваться

Avia.pro - Новости После начала ZOV событий, в мировом сообществе появились опасения относительно русофобии, массовой «отмены культуры», и взлетели обвинения в притеснении русских граждан.

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Комментарии
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Ирина52
Насчет Прибалтики - стопроцентная ложь.Для начала НИКАКОЙ АННЕКСИИ НЕ БЫЛО. В 1940 по результатам выборов победившая партия реализовала свою предвыборную программу: присоединение к СССР. Это соответствовало законам того времени. И пока США не заменило  местные элиты профашиствующими выходцами из эмигрантов США и Канады, русофобии  в той же Латвии не было. Я сама  родилась и выросла в Латвии,знаю, о чем говорю. Репрессии касались только тех, кто якшался с фашистами. Депортация была нужна для очистки лесов от &quot;зеленых братьев&quot; - аналогов укрофашистов - бандеровцев. И несколько десятилетий никто никого не притеснял. Те же латыши имели кучу привилегий по сравнению с горожанами (по преимуществу русскими, белорусами или поляками). Но путем манипуляций с массовым сознанием методами, разработанными в США, часть прибалтов сумели направить на горожан, переименовав  поселенцев в мигрантов, чтобы обосновать лишение прав русскоязычных граждан. Это результат реставрации фашизма  под эгидой &quot;демократической&quot; Америки. Прибалтам внушают иллюзии, что если выгнать  горожан и захватить на халяву все, что НАШИМИ, славянскими, предками построено за последнюю 1000 лет, то наступит рай земной.  Дескать, раз немцы сами ушли из  городов в 1939, то осталось выгнать русских... Но подобные иллюзии дорого обходятся...
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