Пезешкиан заявил, что Иран не стремится к обладанию ядерным оружием

Иран не стремится к созданию своего ядерного оружия, а, напротив, в полной мере готов вернуться к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил президент Масуд Пезешкиан.
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