Госсекретарь США в Китае проведет "откровенный" разговор о РФ и наркотиках

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в Китай на "откровенные" переговоры, в повестке - поддержка КНР российского ВПК, нелегальные поставки в США фентанила, ситуация на Ближнем Востоке и Тайваньском проливе.
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