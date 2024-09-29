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Безуглая: Сырский помогает России, поскольку проводит неправильные ротации

Безуглая: Сырский помогает России, поскольку проводит неправильные ротации

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский помогает Российской Федерации, поскольку проводит неправильные ротации, выводя опытные бригады из подконтрольных Киеву районов Донецкой Народной Республики.

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