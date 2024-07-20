Чичерина представила новые песни бойцам группы «Центр» в зоне спецоперации

Концерт для военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции дала заслуженная артистка России Юлия Чичерина вместе с ансамблем песни и пляски Центрального военного округа.
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