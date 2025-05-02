Сумки из кожи динозавра: научный прорыв или маркетинговый трюк? Ирина ВальковаВ мировой индустрии моды назревает настоящая революция: уже к концу 2025 года в продажу поступят первые аксессуары, изготовленные из кожи… динозавра.