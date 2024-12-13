Спутник Astroscale впервые приблизился к космическому мусору на расстояние 15 метров

Спутник ADRAS-J «осматривает» верхнюю ступень японской ракеты H-2A , снимок сделан космическим аппаратом австралийского стартапа HEO Robotics / © HEO Robotics ADRAS-J успешно завершил все наблюдения за космическим мусором, запланированные JAXA, включая три облета верхней ступени ракеты H-2A.
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