Мы только почувствовали удар: автомобиль врезался в столб на парковке около магазина

Мы только почувствовали удар: автомобиль врезался в столб на парковке около магазина

В столб уличного освещения въехал автомобиль на парковке около торгового центра в Уссурийске. Пострадала пассажирка, которой стеклом порезало лицо, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.

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