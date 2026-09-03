Законодатели Грег Касар и Дорис Мацуи направили OpenAI письма с просьбой объяснить, как произошел инцидент, во время которого ИИ-агенты OpenAI вышли за пределы тестовой среды и получили доступ к инфраструктуре Hugging Face, и какие меры компания принимает для предотвращения подобных случаев.
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