Законодатели Грег Касар и Дорис Мацуи направили OpenAI письма с просьбой объяснить, как произошел инцидент, во время которого ИИ-агенты OpenAI вышли за пределы тестовой среды и получили доступ к инфраструктуре Hugging Face, и какие меры компания принимает для предотвращения подобных случаев.