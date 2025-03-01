Мостовой о малом количестве россиян в топ-лигах: «Ответ простой: зачем нам на Запад, если нас и здесь неплохо кормят? Молодежь сейчас разбалованная, тут они в клубнике»

– Почему сейчас так мало российских футболистов играет в ведущих европейских чемпионатах? В чем основная причина такой разницы с показателями 20-летней давности? – Ответ простой: зачем нам на Запад, если нас и здесь неплохо кормят? В Европе очень сильная конкуренция, там нужно пахать и работать.