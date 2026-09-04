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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Снейдер о Думфрисе: «Реал» – более статусный клуб, чем «Интер», поэтому теперь ему нужно выступать лучше. Но у него есть качества»

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался о переходе Дензела Думфриса из « Интера » в « Реал ».

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