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Петербургский дневник

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Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург придет тепло

Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург придет тепло

Сегодня и завтра возможен снег Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале рассказал о погоде на ближайшие несколько дней и о том, когда в Северную столицу вернется долгожданное тепло.

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