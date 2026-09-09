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Царьград

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Житель Первоуральска получил 3,5 года за кражу 2 млн через Госуслуги

Житель Первоуральска получил 3,5 года за кражу 2 млн через Госуслуги

Первоуральский городской суд вынес обвинительный приговор Денису Русинову, который признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса: ч.

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