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В лесах Индии нашли пять детенышей орангутанов. Никто не знает, как они там оказались

В лесах Индии нашли пять детенышей орангутанов. Никто не знает, как они там оказались

Спасенные детеныши орангутанов в лесу в индийском штате Одиша / © Odisha Forest Department, AFP / Getty Images Пять детенышей орангутанов обнаружили в лесном массиве округа Баласор в индийском штате Одиша.

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