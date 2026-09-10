В лесах Индии нашли пять детенышей орангутанов. Никто не знает, как они там оказались

Спасенные детеныши орангутанов в лесу в индийском штате Одиша / © Odisha Forest Department, AFP / Getty Images Пять детенышей орангутанов обнаружили в лесном массиве округа Баласор в индийском штате Одиша.
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