«Мы попали в идеальный шторм» – директор Уральской авиабазы о массовых пожарах 2023 года

Свердловская область в 2023 году пережила самый тяжелый пожароопасный сезон за всю свою историю. На регион пришлась треть всех природных пожаров Уральского федерального округа – более тысячи возгораний в лесах на площади 350 тысяч га.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии