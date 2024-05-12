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Регион 29

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На реке Пинега продолжается разрушение ледового затора

В ночь на 12 мая отмечалось движение льда в районе посёлка Пинега — это 116 километров от устьяВ ночь на 12 мая отмечалось движение льда в районе посёлка Пинега — это 116 километров от устьяВ районе деревни Цимола — в 114 километров от устья — лёд ещё стоит.

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