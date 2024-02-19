В востоке США деревья начали сдерживать последствия глобального потепления

В США образовалась зона, которая оказалась не подвержена глобальному потеплению. Основная причина этой аномалии, как показывает новое исследование, заключается в обширном лесовосстановлении большей части восточной части США.
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