Две недели снимает стресс старинным русским способом: Колокольцева сменит Шулика?

Да, в МВД надо второго « Белоусова», вот тогда все в этих структурах начнет все меняться в лучшую сторону!!

Grandad

Булгаков из МО, а этот из МВД. Не было особой дружбы между этими ведомствами. Или художник общий, или работает на другое государство, что мундир выявляет. Тогда это иноагент!