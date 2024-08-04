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Две недели снимает стресс старинным русским способом: Колокольцева сменит Шулика?

Две недели снимает стресс старинным русским способом: Колокольцева сменит Шулика?

Русские правила Инсайдеры утверждают, что министра МВД России ждёт скорая отставка и называют возможного преемника.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Работу завалил.
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5 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Да, в МВД надо второго « Белоусова», вот тогда все в этих структурах начнет все меняться в лучшую сторону!!
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4 час.
Grandad
Булгаков из МО, а этот из МВД. Не было особой дружбы между этими ведомствами. Или художник общий, или работает на другое государство, что мундир выявляет. Тогда это иноагент!
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2 час.

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