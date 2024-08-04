Две недели снимает стресс старинным русским способом: Колокольцева сменит Шулика?

Русские правила Инсайдеры утверждают, что министра МВД России ждёт скорая отставка и называют возможного преемника.
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