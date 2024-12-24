Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Сенатор Пол: миллионы долларов США ушли на украинских тиктокеров

Сенатор Пол: миллионы долларов США ушли на украинских тиктокеров

Миллионы долларов из выделяемых Киеву средств уходят на украинских тиктокеров, заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в своем ежегодном отчете Festivus Report, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Responsible Statecraft.

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