Сенатор Пол: миллионы долларов США ушли на украинских тиктокеров

Миллионы долларов из выделяемых Киеву средств уходят на украинских тиктокеров, заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в своем ежегодном отчете Festivus Report, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Responsible Statecraft.