Австралия введет пошлины на все товары из России

Австралия решила отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле для России и Белоруссии. Она введет дополнительную пошлину в размере 35 процентов в отношении импорта всех товаров из этих двух стран, говорится на сайте правительства.
Австралия решила отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле для России и Белоруссии. Она введет дополнительную пошлину в размере 35 процентов в отношении импорта всех товаров из этих двух стран, говорится на сайте правительства.
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