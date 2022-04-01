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Австралия введет пошлины на все товары из России

Австралия введет пошлины на все товары из России

Австралия решила отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле для России и Белоруссии. Она введет дополнительную пошлину в размере 35 процентов в отношении импорта всех товаров из этих двух стран, говорится на сайте правительства.

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