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Татар-информ

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В Татарстане НКО реализуют 1,8 тыс. социальных проектов на 566 млн рублей

В Татарстане НКО реализуют 1,8 тыс. социальных проектов на 566 млн рублей

В Государственном Совете Татарстана обсудили работу Республиканского ресурсного центра поддержки социально ориентированных НКО.

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