Актуальная стоимость техобслуживания Lada Vesta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Duster и Haval Jolion

В марте этого года в России выросли цены на автомобильные запчасти, а также на моторные масла. В связи с этим увеличились и цены на техническое обслуживание автомобилей.
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