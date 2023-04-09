Циклон «Ольденбургия» сохранит в Петербурге в воскресенье сухую и теплую погоду

Температура воздуха в городе останется на уровне субботней. В области чуть теплее – до +15. Погоду в Санкт-Петербурге 9 апреля будет определять периферия обширного антициклона, названного немецкими синоптиками «Ольденбургия» («Oldenburgia»).
Температура воздуха в городе останется на уровне субботней. В области чуть теплее – до +15. Погоду в Санкт-Петербурге 9 апреля будет определять периферия обширного антициклона, названного немецкими синоптиками «Ольденбургия» («Oldenburgia»).
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