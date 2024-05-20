Симоньян резко прокомментировала инцидент с президентом Ирана Раиси, намекнув на виновников

«Важнейший рубеж ВСУ прорван, ночь для врага была ужасной»: Российские десантники ворвались в Часов Яр: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 15.05.24 г.