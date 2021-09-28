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Avia.pro: одной из причин массовых потерь Армении в войне в Карабахе стало применение Азербайджаном запрещенных фосфорных бомб

Avia.pro: одной из причин массовых потерь Армении в войне в Карабахе стало применение Азербайджаном запрещенных фосфорных бомб

Одной из причин массовых потерь Армении в войне в Нагорном Карабахе стало применение Азербайджаном фосфорных бомб, запрещенных международными соглашениями.

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