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Царьград

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Житель Шахт избил гостя топором и ключом до рубцов на лице

Житель Шахт избил гостя топором и ключом до рубцов на лице

Житель Шахт Сергей Кукузов обвиняется в нападении на знакомого с топором и разводным ключом, в результате которого потерпевшему потребовалась медицинская помощь и на лице остались рубцы.

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