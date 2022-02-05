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Ассортимент игровых мониторов Iiyama пополнили модели G-Master Red Eagles GB3467WQSU и G4380UHSU-B1

Ассортимент игровых мониторов Iiyama пополнили модели G-Master Red Eagles GB3467WQSU и G4380UHSU-B1

Компания Iiyama расширила ассортимент игровых мониторов двумя новыми моделями линейки G-Master Red Eagles: GB3467WQSU и G4380UHSU-B1.

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