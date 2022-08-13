После жесткого решения Сейма политики в РФ грозят «поставить Латвию на место»

Решение Сейма в четверг объявить Россию государством, поддерживающим терроризм, вызвало резкую реакцию политиков правящего в России режима; Латвии грозят различными ответными шагами, которые могут нанести ущерб латвийской экономике, передает ЛТВ.
Решение Сейма в четверг объявить Россию государством, поддерживающим терроризм, вызвало резкую реакцию политиков правящего в России режима; Латвии грозят различными ответными шагами, которые могут нанести ущерб латвийской экономике, передает ЛТВ.
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