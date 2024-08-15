Бастрыкин взял на контроль проблему отсутствия горячей воды в Полевском

Ранее жители города пожаловались, что сидят без горячей воды с мая 2024 года.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль проблему отсутствия горячей воды в свердловском городе Полевском, сообщили в пресс-службе ведомства.