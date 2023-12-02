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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Торт из пряников со сметаной без выпечки

Торт без выпечки особенно актуален летом когда не хочется включать духовку или ее нет под рукой. Такой простой тортик из пряников может приготовить даже подросток,потому что готовится он проще простого,если очень хочется чего нибудь сладкого к чаю.

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