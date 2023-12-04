Ректор МГУ Садовничий назвал четыре применения новейшего суперкомпьютера

Осенью 2023 года начал работу четвертый суперкомпьютер "МГУ — 270 лет". Он поможет анализировать изображения для точного фенотипирования растений, разработать методики точного земледелия, создать сети передачи данных нового поколения и научить ИИ анализировать большое количество научной информации, об этом "Газете.