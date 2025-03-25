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В Париже началось судебное заседание по делу Жерара Депардье: его обвиняют в сексуализированном насилии

В Париже началось судебное заседание по делу Жерара Депардье: его обвиняют в сексуализированном насилии

В столице Франции началось судебное разбирательство по делу Жерара Депардье. Две женщины обвиняют 76-летнего актёра в сексуализированном насилии и домогательствах во время совместной работы на съёмках фильма в 2021 году.

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